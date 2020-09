Mopar desenvolve mais de 50 acessórios para a nova Strada

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Nova Fiat Strada Volcano CD | Fiat/Divulgação (foto: Fiat/Divulgação)



A Mopar é uma divisão do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) responsável por todo o pós-vendas das marcas, atuando desde o atendimento aos clientes até os serviços de manutenção e vendas de peças e acessórios.

Assim como em outros lançamentos, em parceria com o time do Design Center Latam, a marca de pós-vendas projetou um show car para mostrar alguns exemplos de personalização e ampliação das possibilidades, tanto para o trabalho quanto para o lazer. Apenas para a Nova Fiat Strada, a Mopar desenvolveu mais de 50 acessórios, sendo metade desses equipamentos inéditos para o modelo.

“No caso da Nova Fiat Strada, o show car simboliza os territórios “play” e “work”. Para este projeto, utilizamos um envelopamento bicolor que simboliza uma transição de um veículo de passeio urbano para um veículo de carga sem perder a esportividade. Equipada com acessórios originais Mopar, essencialmente presentes em picapes, como estribos laterais, santantônio, divisor de caçamba, engate reboque removível, a Nova Fiat Strada customizada mantém o DNA de personalização Mopar”, explica Luís Santamaria, diretor da Mopar para a América Latina.

As vantagens de optar por um acessório original vão muito além da questão estética, já que os componentes são desenvolvidos especialmente para cada modelo, fazendo parte de cada projeto. Assim, não é necessário fazer adaptações que tornam perigoso o uso desses componentes.

Os acessórios são homologados, mantendo a garantia do veículo, que no caso da nova Strada passa a ser de três anos, sem limite de quilometragem para veículos de uso pessoal.

“Além de serem validados pela engenharia da FCA, os acessórios originais Mopar são instalados nas concessionárias, por profissionais qualificados, e têm um ano de garantia. Sem falar que a garantia do carro não é afetada”, explica o diretor da Mopar.

Estilo

Ao mesmo tempo que trazem mais praticidade durante o manuseio do veículo, alguns itens também deixam a picape mais estilosa. Quer alguns exemplos? Compare uma picape “pelada” com uma que traz santantônio, estribos laterais, para-barros, capota marítima, frisos e faróis de neblina. Estes itens valorizam as linhas da nova Strada, que mesclam robustez e esportividade.

Se alguns acessórios são feitos para aparecer, outros devem ser usados apenas no momento da aplicação. É o caso do engate de reboque removível. Desenvolvido especialmente para a Strada, o acessório não requer furações adicionais na carroceria. Para evitar acidentes, ele pode ser facilmente removido, bastando sacar um pino e retirar a lança.

Um dos acessórios mais interessantes é um extensor de caçamba, que tem três funcionalidades. Além de aumentar a área e o volume do compartimento de carga a partir da colocação na tampa da caçamba (que suporta até 400 quilos), este acessório ainda pode ser usado como um divisor de carga e também como uma rampa para “embarcar” uma motocicleta.

O transporte de bicicletas também fica bem mais prático com o suporte afixado no santantônio, com mecanismo fácil de fixação.

O transporte de carga exige responsabilidade e segurança, o que passa pelo uso de acessórios adequados para cada aplicação. As barras transversais servem para distribuir melhor o peso da carga (cada uma suporta até 50 quilos), e podem ser usadas por cima da capota marítima.

O suporte de escada também permite carregar objetos com maior comprimento, como pranchas de surf ou outros equipamentos aquáticos.





Nova Fiat Strada Freedom CD | Fiat/Divulgação (foto: Fiat/Divulgação)

Bolsa

Para quem sente falta do porta-malas, a Mopar desenvolveu uma bolsa flexível de caçamba. De fácil fixação, a bolsa é fechada por um zíper e pode ser usada para guardar objetos que precisam de mais proteção.

Este acessório pode ter abertura horizontal, por cima, ou vertical, pelo lado. Ainda para organizar a carga, o divisor de caçamba pode ser apoiado em diversos pontos do revestimento da caçamba para acomodar melhor os objetos.

O interior da picape pode ficar mais estiloso com o protetor das soleiras de porta, que evita que a pintura seja comprometida no entra e sai do veículo, e com as pedaleiras esportivas.

Para organizar o interior e dar mais segurança, existem redes elásticas para o banco do passageiro e para a parede traseira interna (no caso da cabine Plus).

As calhas de chuva permitem que o ar fresco entre, mas sem molhar a cabine. Se você é um frequentador das praias ou das piscinas, existe uma capa especial para este uso, assim como outra para serviços pesados.

A linha Mopar ainda tem acessórios que ampliam a segurança, como a trava de estepe e os parafusos antifurto. Se o veículo fica exposto em um local com grande incidência de furto de estepe, ou mesmo o seu uso exija ter mais um sobressalente, a marca desenvolveu um suporte interno para o conjunto roda/pneu. Para quem roda em estradas ruins, que não necessariamente são as de terra, o protetor de cárter é essencial.

“O trabalho feito pelo time de acessórios foi enorme, pois decidimos aumentar muito a oferta de itens para a nova Fiat Strada em relação à geração anterior, visto que os donos de picapes são grandes adeptos da customização, tanto para tornar o veículo mais prático para o trabalho ou simplesmente mais atraente. E um dos caminhos que escolhemos foi trazer muitos acessórios que vêm fazendo sucesso na Fiat Toro. Chegamos a um portfólio com mais de 50 acessórios, dos quais quase a metade deles são inéditos para a Strada”, informa Luís Santamaria.

Garantia estendida

E como a Mopar é sinônimo de pós-vendas, também oferece garantia estendida. São planos de 12 ou 24 meses, com ampla cobertura, também válida para clientes pessoa jurídica. Os planos da Garantia Adicional Fiat custam a partir de R$ 1,80 ao dia.

A Mopar ainda tem a Revisão Sob Medida, onde o cliente monta um plano de revisões de acordo com a sua necessidade, com descontos e preços fixos já no momento da compra do veículo.

O plano de revisões da Nova Fiat Strada traz preços competitivos. Nas versões com motor 1.3, o valor das três primeiras revisões é de R$ 1.284, 27% mais baixo que o da principal concorrente. Quando se analisa o trio de revisões iniciais das versões com propulsor 1.4, o custo total é de R$ 1.336, 22% a menos do que na mesma rival em versão equivalente.

“Para fazermos jus a todas as inovações que a Nova Fiat Strada traz para o seu segmento, nós da Mopar nos esforçamos muito para entregar soluções que reforcem as qualidades do produto, por meio dos vários momentos do pós-vendas. Demos muita atenção para o custo/benefício em relação à manutenção. Por isso montamos os planos de revisões mais competitivos do mercado. Seja nas versões de entrada com motor 1.4 ou nas equipadas com o 1.3 Firefly”, afirma Luís Santamaria.