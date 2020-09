Nova Fiat Strada Cabine Plus: o que era simples agora tem algo mais

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Nova Fiat Strada Endurance Cabine Plus (foto: Fiat/Divulgação)



A linha 2021 da nova picape Strada reserva uma série de novidades para seu fiel público consumidor, que garante o modelo na liderança do segmento há duas décadas. Uma delas é a Cabine Plus, substituta da cabine simples, que chega oferecendo mais espaço para motorista e passageiro e também na caçamba. Com essa carroceria, a picape é vendida nas versões Endurance 1.4 e Freedom 1.3.

Com desenho moderno e elementos na grade dianteira que caracterizam a nova identidade da Fiat, a Strada 2021 é construída sobre a plataforma MPP, desenvolvida exclusivamente para a picape. Ela traz 10% a mais em rigidez torcional, aumentando sua resistência e durabilidade estrutural, graças ao uso de aços nobres em hot stamping e aços de alta e ultra-alta resistência em 90% de sua base (under body).

Graças ao uso da plataforma MPP, foi possível melhorar ainda mais as suspensões dianteira e traseira, que passam a contar com novas molas, amortecedores e geometria, além de novas travessas e barra estabilizadora na dianteira, e novo eixo traseiro.

A nova plataforma permitiu ainda proporcionar à Strada maior altura do solo, de até 216mm, além de novos ângulos de entrada, de até 24 graus, e saída, de até 28 graus.

Outro ganho obtido com o novo posicionamento da suspensão traseira é o maior vão de carga na caçamba, que chegou aos 1.059mm entre as torres, facilitando a acomodação de grandes volumes.

Na Strada Cabine Plus a caçamba tem volume de 1.354 litros, com capacidade de carga de 720 quilos, os maiores números da categoria.

Felipe Daemon, gerente de veículos comerciais da Fiat, reforça que a Strada Cabine Plus tem vocação para o trabalho. “É uma picape que atende muito bem às necessidades do microempresário, do produtor rural, dos frotistas, dos profissionais liberais e dos prestadores de serviços, público que faz uso racional do produto. Ela se destaca pela robustez, confiança e nível de qualidade”, afirma Felipe. Ele lembra ainda que além de trazer uma caçamba maior, a Strada Plus evoluiu no espaço da cabine, principalmente atrás dos bancos, onde é possível guardar pequenos objetos.

A versão Endurance é equipada com o motor 1.4 Fire, com 88cv a 5.750rpm (etanol) e 85cv a 5.750rpm (gasolina). O torque é de 12,4kgfm com gasolina e 12,5kgfm com etanol, ambos a 3.500rpm.

Já a versão Freedom da Cabine Plus é equipada com motor 1.3 Firefly de quatro cilindros, com 109cv a 6.250rpm e 14,2kgfm de torque, quando abastecida com etanol. Com gasolina, são 101cv a 6.000rpm e torque de 13,7kgfm a 3.500 rpm. De acordo com a Fiat, trata-se do propulsor mais eficiente e econômico do segmento e com nota A de consumo pelo Inmetro.

A versão Endurance traz entre os principais equipamentos de série airbags frontais, controle de estabilidade, E-Locker – controle de tração avançado, freios ABS com EBD, assistente de partida em rampa, direção hidráulica, rodas de aço de 15 polegadas, volante com regulagem de altura, ar-condicionado, computador de bordo, conta-giros, espelho nos para-sóis, follow-me home, luzes de rodagem diurnas, limpador e lavador do para-brisas, preparação para rádio, retrovisores com ajuste manual, luz de iluminação da caçamba, ganchos para amarração de carga, grade de proteção no vidro traseiro, para-choque traseiro com estribos antiderrapantes e revestimento da caçamba.

Nova Fiat Strada Freedom Cabine Plus | Fiat/Divulgação (foto: Fiat/Divulgação)

Já na versão Freedom, a Strada Cabine Plus acrescenta direção com assistência elétrica, sensor de pressão dos pneus, volante multifuncional, retrovisores elétricos, quadro de instrumentos com tela TFT de 3,5 polegadas, capota marítima e rodas de liga leve.

Para Felipe Daemon, a versão Endurance tem foco total no trabalho, enquanto a Freedom tem também uma vocação para o lazer. A picape tem três anos de garantia, que pode ser entendida por mais dois anos.

Felipe lembra que a Strada Hard Working com a carroceria antiga, cabine simples, permanece como versão de entrada, com preço de R$ 61.590.

“O segmento de picapes compactas era responsável por 4,5% de participação no mercado brasileiro. Com a chegada da nova Strada, a participação subiu para 7,3%”, revela Felipe. Ele acrescenta que atualmente a Strada é responsável por 68% no mês de agosto de participação no segmento de picapes compactas e que o modelo acabou conquistando consumidores de outros segmentos.

Preços

Versão de entrada da nova picape, a Fiat Strada Endurance 1.4 Cabine Plus 2021 tem preço sugerido de R$ 63.590. Já a Freedom 1.3 é vendida por R$ 69.490.