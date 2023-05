Serro e Conceição do Mato Dentro recebem o Festival Fartura Dona Lucinha

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Fartura Dona Lucinha (foto: Nereu Junior)



A gastronomia é um patrimônio em Minas Gerais e a maior riqueza está dentro das casas, na mesa das famílias mineiras. Levar as histórias e receitas para o mundo é uma das causas da Plataforma Fartura – Gastronomia do Brasil que realiza, entre os dias 20 e 28 de maio, mais uma edição do Festival Fartura Dona Lucinha

Nos dias 20 e 21 de maio, a cidade de Serro recebe uma programação gastronômica e artística, que tem Cidinha Santiago como madrinha. Já nos dias 26 e 28 de maio, será a vez de Conceição do Mato Dentro, que vai receber a atriz global Carolina Ferraz, entre outros nomes. A entrada é gratuita.

Evento homenageia as matriarcas das famílias mineiras

Em homenagem à Dona Lucinha, natural de Serro e uma das grandes cozinheiras e empreendedoras mineiras, o evento teve sua primeira edição em 2022, e homenageia também as matriarcas das famílias, que construíram o patrimônio gastronômico mineiro.

“A programação promove a troca de conhecimento entre cozinheiros, mostrando o enorme potencial turístico e gastronômico dessas cidades”, comenta Guilherme Sânzio, diretor da iniciativa.

Fartura – Gastronomia do Brasil é a principal plataforma gastronômica do país, que consiste em pesquisa, compartilhamento de conteúdo e produção de eventos no setor.

“As Expedições Fartura, lideradas pelas curadoras, a jornalista Carolina Daher e a chef Morena Leite, já visitaram todo o território nacional em mais de 100 mil km rodados em busca de histórias e receitas, que dão origem a livros e filmes premiados, além de conteúdo para a web. Essa pesquisa baseia também a curadoria dos eventos, que já aconteceram em todas as regiões brasileiras”, explica Rodrigo Ferraz, diretor geral da Plataforma. Cerca de um milhão de pessoas já participaram de Festivais Fartura em mais de 10 cidades, desde 2014.

Programação do evento

No Festival Fartura Dona Lucinha , em Serro e Conceição do Mato Dentro, o público contará com os seguintes espaços:

estandes de restaurantes de chefs servindo seus pratos ao longo do dia;

de chefs servindo seus pratos ao longo do dia; receitas feitas na hora na Cozinha Ao Vivo ;

; espaço Brasa e Lenha com cortes diversos sendo preparados direto no fogo;

com cortes diversos sendo preparados direto no fogo; Mercearia Fartura , onde produtores de origem terão seus produtos à venda;

, onde produtores de origem terão seus produtos à venda; Espaço Conhecimento em que especialistas levam conhecimento prático e teórico ao público.

Além disso, ao longo do dia diversos shows musicais animam o evento.

Saiba quais serão os convidados especiais para o evento em Serro

A cidade de Serro, onde nasceu Dona Lucinha, recebe o Festival Fartura nos dias 20 e 21 de maio, na Praça João Pinheiro. No Festival Fartura Dona Lucinha há sempre uma madrinha, que é convidada a conhecer a região, seus ingredientes, personagens e receitas, além de levar um pouco de seu repertório. Em Serro, Cidinha Santiago cumpre esse papel e participa, durante o evento, de uma aula no Espaço Conhecimento.

Entre os participantes do evento estão nomes icônicos da cidade, como: Dona Mariinha e Seu Pedro, Jéssica Santos e, é claro, Márcia e Elzinha Nunes, filhas de Dona Lucinha.

De Tiradentes, a convidada é a chef Juliana Ferreira, do Gourmeco. De Belo Horizonte, Sofia Marinho (A Cozinha de Sofia), Leo Mendes (Mercado Grano), além de Felipe Galastro no comando dos cortes do espaço Brasa e Lenha. O chef mineiro Pedro Barbosa também está entre os convidados.

Conheça as personalidades confirmadas no evento em Conceição do Mato Dentro

De 26 e 28 de maio, é a vez de Conceição do Mato Dentro receber o Festival Fartura Dona Lucinha. Esta é a quarta edição do evento na cidade, que já espera pela programação no Largo do Rosário. A madrinha do Festival Fartura Dona Lucinha em Conceição do Mato Dentro é a atriz Carolina Ferraz, formada em gastronomia, com três livros publicados sobre o tema.

O Festival Fartura Dona Lucinha é realizado pelo Fartura Gastronomia, Arte Projeto, Abrasel e Governo de Minas Gerais, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Tem patrocínio da Prefeitura Municipal de Serro e da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, Cemig e Anglo American.

Participe do Festival Fartura Dona Lucinha

Não deixe de participar do 2º Festival Fartura Dona Lucinha em Serro e em Conceição do Mato Dentro. Uma experiência gastronômica repleta de afetividade espera por você e sua família.

Nos dias 20 e 21 de maio, a Praça João Pinheiro em Serro recebe o Festival com muita comida boa e gente animada.

Já nos dias 26, 27 e 28 de maio é a vez de Conceição do Mato Dentro receber o evento no Largo do Rosário, com pratos de chefs renomados.

Se interessou no evento? Acesse o site da Fartura Brasil e veja mais informações.

Entre os nomes confirmados para o evento estão: