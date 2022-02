Dom Helder e Escola de Engenharia anunciam mensalidades acessíveis

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Divulgação/ Dom Helder)



matrícula pelo preço exclusivo de R$ 99,00. Dom Helder e a EMGE estão com inscrições abertas para os processos seletivos do primeiro semestre de 2022, com início das aulas no dia 21 de fevereiro. Os interessados podem se inscrever para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Direito e Engenharia Civil. Ingressando agora você garante a





A graduação em Direito da Dom Helder é recorde de aprovações no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e por isso recebeu novamente o “Selo OAB Recomenda” de nível federal, que atesta a qualidade e excelência do ensino. Além disso, o curso é referência no cenário acadêmico de Minas Gerais com conceito máximo no MEC e nota 5 no Enade.





Assim como a Dom Helder, os cursos da EMGE se destacam pela qualidade na preparação do estudante para o mercado de trabalho, com professores renomados e laboratórios de alta performance. Os alunos recebem bolsas de 50% para todo o curso e a possibilidade de financiar os estudos em até 100%.





A Dom Helder e a EMGE são instituições de excelência que apostam no ensino digital, personalizado e flexível. Ambas fazem parte da Rede Internacional Jesuíta, que há quase 500 anos investe na inovação e tecnologia, e possui mais de 200 instituições internacionais.





Como funciona o processo seletivo da Dom Helder e EMGE?





As escolas realizam processos seletivos virtuais, com a redação on-line ou a utilização da nota do Enem (a partir de 2016). Aqueles que já concluíram outra graduação ou iniciaram os estudos podem optar também pela obtenção de novo título ou pela transferência. Os editais estão disponíveis nos sites das escolas , bem como os links de inscrição.





Instituições oferecem financiamento estudantil e bolsas de estudo





A Dom Helder e a EMGE são parceiras dos principais programas de financiamento estudantil do país, como o Fies, o Pravaler e o Creditar Universitário, que oferecem até 100% de crédito na graduação.





Há também a oportunidade de bolsas de estudos para todo o curso. Para participar, os interessados devem obter no mínimo 50% de aproveitamento no processo seletivo. Os critérios para aprovação avaliam a condição socioeconômica e o desempenho acadêmico do candidato no ensino médio e no vestibular.