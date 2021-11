Colégio de BH aposta na formação humana como diferencial na educação

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Com mais de um século de atuação, o Colégio Arnaldo é umas principais referências na educação dos mineiros (foto: Colégio Arnaldo/Divulgação)



Patrimônio arquitetônico e cultural de BH, o Colégio Arnaldo abriu suas inscrições para a admissão das novas turmas de 2022 . São diversas vagas para todas as faixas etárias: dos pequenos, que ainda estão dando os primeiros passos, àqueles que já estão a um passo do ensino superior.





Com mais de um século de atuação, o Colégio Arnaldo é umas principais referências na educação dos mineiros, tendo como alunos ilustres personalidades como o poeta Carlos Drummond de Andrade e o escritor Guimarães Rosa.





Sempre moderno e em sintonia com o mundo, o Colégio Arnaldo busca trabalhar as experiências dentro das mais diversas áreas do conhecimento, além de priorizar a formação humana e os valores como a ética, a solidariedade e o caráter.





“Oferecemos uma educação inovadora e de excelência, focada no ensino e na formação de nossos alunos, contribuindo para a transformação do ser humano e, consequentemente, da sociedade em que ele está inserido. Possuímos forte tradição na área da educação, um ambiente afetivo e um constante estímulo à criatividade e ao amor ao próximo”, diz Eldo Pena Couto, diretor do Colégio Arnaldo.





Formação humana é um dos principais diferenciais do Colégio Arnaldo





Para alcançar esse objetivo que une a formação mais ampla do indivíduo, o Colégio Arnaldo conta com alguns pilares estratégicos:





Espaço do Conhecimento

Museu Arqueológico, laboratório para práticas cientí%uFB01cas, Memoriais (Madame Curie e Guimarães Rosa), sala de arte e muito mais.





Programa de Educação Bilíngue

Aqui, as aulas de inglês se dão por um processo de imersão. A metodologia da aprendizagem garante o domínio do idioma estrangeiro e a capacidade de usá-la como instrumento de comunicação.





Aprendizagem Maker

Uso da tecnologia na solução de problemas, aprendizado de competências emocionais e projetos inovadores que despertam a capacidade inventiva dos alunos.





Turmas Reduzidas

Permite acompanhamento personalizado, o que contribui para um maior aprendizado.





Programa Redação Nota 1000

Iniciativa que contribui para a melhoria do desempenho dos alunos na redação do Enem.





100% dos alunos com média do Enem para entrar em algum curso da UFMG.

Notas acima de 900 pontos na redação do Enem 2020.





Atividades extracurriculares

Por meio de uma parceria com a Bravos Esportes, o Arnaldo oferece diversas modalidades, como: futsal, ballet, natação, iniciação esportiva, vôlei, judô e basquete.





Inscrições abertas para turmas de 2022





Confira quais são as turmas com vagas disponíveis para ingressar o Colégio Arnaldo em 2022:





Berçário: a partir de 4 meses (na nova Unidade Centro Educacional Coopeder, em frente à praça Floriano Peixoto, no Santa E%uFB01gênia).

1ª, 2ª e 3ª séries (nas unidades Funcionários e Anchieta). Ensino Integral: Educação Infantil (em todas as unidades) e Ensino Fundamental (nas unidades Funcionários e Anchieta)





Unidades:





Anchieta: Rua Vitório Marçola, 360. Anchieta | (31) 3524-5200

Rua João Pessoa, 200. Funcionários | (31) 3524-5000 Centro Educacional: Rua Manaus, 68. Praça Floriano Peixoto. Santa Efigênia. | (31) 99652-1215





Para participar do processo de admissão do Colégio Arnaldo , os alunos, pais ou responsáveis deverão acessar o site colegioarnaldo.com.br ou entrar em contato com uma de suas três unidades.