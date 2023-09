Energia Livre Cemig: uma nova forma de contratar energia

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

836

Clientes atendidos em média tensão terão liberdade para escolher de quem desejam comprar energia, garantindo preços mais competitivos (foto: iStock )







O setor de energia caminha para se tornar ainda mais flexível para os consumidores. A partir de janeiro do ano que vem, clientes do Grupo Tarifário A, ou seja, aqueles atendidos em média tensão, terão a liberdade para escolher de quem desejam comprar energia, garantindo, assim, preços mais competitivos.





e-commerce totalmente intuitivo desde a simulação da economia com descontos personalizados, até a contratação da energia. É aí que entra o Energia Livre Cemig , referência no setor elétrico brasileiro e líder de comercialização no mercado livre de energia desde 2005, no início desse segmento. Com o serviço oferecido para indústrias e empresas de média e alta tensão, a Cemig oferece descontos de até 35% na conta de energia, além da garantia do fornecimento de energia através de fontes renováveis e sustentáveis, e umtotalmente intuitivo desde a simulação da economia com descontos personalizados, até a contratação da energia.

O que é Energia Livre Cemig e como funciona?

Antes de falar sobre o Energia Livre Cemig, é preciso entender o que é o Mercado Livre de Energia.





O Mercado Livre de Energia é um ambiente no qual as empresas e indústrias atendidas em média e alta tensão podem negociar livremente o produto energia, direto com o fornecedor de energia (geradoras ou comercializadoras). Essa liberdade permite aos clientes contratarem um produto que atenda melhor às suas necessidades, favorecendo uma escolha consciente dos custos, benefícios, riscos envolvidos e garantindo vantagens competitivas.





Portanto, diferente do mercado cativo que varia anualmente em função dos reajustes e outras taxas embutidas na tarifa de energia, no Mercado Livre de Energia o prazo do contrato e o preço são negociados, conforme as preferências do cliente. Assim, o desconto é calculado a partir da tarifa da distribuidora escolhida, levando em consideração a forma como o cliente usa a energia ao longo do tempo.





descontos de até 35% na conta de energia. É aí que entra o Energia Livre Cemig . A empresa, líder do segmento desde a sua criação em 2005, entrega energia limpa de fonte renovável - atributo de sustentabilidade que agrega valor às marcas e produtos contratantes e que está totalmente alinhado às premissas da atual agenda ESG e proporciona uma experiência única aos consumidores, com a possibilidade de





Por meio de um portal e-commerce bastante intuitivo, as empresas podem simular a economia através do consumo e contratar um plano de dois, três ou cinco anos de duração, sempre com um atendimento moderno e de qualidade. É possível negociar preços, condições comerciais, períodos de fornecimento e a quantidade de energia a ser consumida.

Por meio de um portal e-commerce as empresas podem simular a economia através do consumo e contratar planos de durações anuais diferentes com atendimento moderno e de qualidade (foto: iStock )

Quais os benefícios de migrar para o Energia Livre Cemig? São muitas as vantagens de escolher o Energia Livre Cemig para sua empresa - além da economia significativa na conta de energia, claro. A primeira delas é a escolha da maior empresa integrada do setor de energia elétrica do Brasil, um dos maiores grupos geradores do país, líder nacional no ambiente de contratação livre, referência no Mercado Livre de Energia e que entrega inovação em todas as suas soluções.

Além disso, o cliente tem a consciência de ter optado por adquirir energia limpa e renovável, oriunda de fontes renováveis, disponibilizando dois tipos de certificados de energia renovável, o Cemig REC, em total consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados à produção de energia e à preservação do meio ambientes e o I-REC, compatível com vários padrões internacionais de contabilidade de carbono.

Por fim, o Cliente do Energia Livre Cemig conta com suporte em todos os momentos e oferece a possibilidade de simular e contratar a energia através de um e-commerce totalmente intuitivo. Como contratar o serviço? É importante mencionar que, no momento, apenas indústrias e clientes de alta e média tensão com demanda maior ou igual a 500 kW podem migrar para o Mercado Livre de Energia, mas a partir de janeiro de 2024, cerca de 200 mil consumidores do Grupo tarifário A, ligados em média tensão, independentemente do valor de demanda contratada, poderão adquirir energia neste mercado.

Para fazer a contratação, a empresa deve estar conectada, por meio da distribuidora local, ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Essa condição é atendida nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. Na região Norte, apenas o estado de Roraima ainda não está conectado ao SIN e, por isso, seus clientes não estão elegíveis.

Atendendo aos requisitos regulatórios, será necessário que a empresa renuncie ao contrato com a distribuidora local - geralmente esses contratos tem um prazo de duração de 12 meses e o envio de um documento chamado “carta denúncia” deve ser formalizado 6 meses antes da data desejada de migração, para isso, fique atento à data de vencimento do Contrato de Compra de Energia Regulada (CCER).

analisando as propostas da Cemig e escolhendo o melhor plano de acordo com suas necessidades tudo isso de forma on-line. Para uma melhor análise do perfil de consumo, o cliente deve fornecer as informações que estão em sua fatura de energia e, a partir daqui, ele passa a receber e-mails com atualizações do cadastro e solicitações de novas informações, caso seja necessário. A contratação da energia no Mercado Livre, pode ser realizada antes da energia ser efetivamente entregue e somente no início da vigência definida no contrato, será cobrado o acordado. Para isso, você pode iniciarde acordo com suas necessidades tudo isso de forma on-line. Para uma melhor análise do perfil de consumo, o cliente deve fornecer as informações que estão em sua fatura de energia e, a partir daqui, ele passa a receber e-mails com atualizações do cadastro e solicitações de novas informações, caso seja necessário.

Os dados da empresa contratante são submetidos a uma análise de crédito e, quando aprovados, se torna oficialmente um cliente Energia Livre Cemig.

Empresas que já participam do Mercado Livre de Energia e as que atendem os requisitos para ser parte dele, mas ainda não o são, podem migrar para o Energia Livre Cemig (foto: iStock )