Cresce busca por loteamento em condomínios de luxo próximos a BH

O desejo da maioria dos brasileiros é comprar uma casa para morar. Esse sonho acompanha o jovem que está conquistando sua independência financeira e o casal que está formando uma família. Porém, nos últimos tempos, os costumes mudaram. A pandemia da Covid-19 alterou até mesmo o mercado imobiliário. No lugar dos apartamentos compactos, surgiu o interesse pelas moradias mais amplas, de preferência, em condomínio fechado

Afinal de contas, alguns fatores pesam nessa decisão. As famílias buscam mais espaço para as crianças correrem e se divertirem. Os trabalhadores querem imóveis com espaços para o home-office. Além disso, querem confraternizar em casa, com um espaço gourmet com churrasqueira.

A pandemia despertou o interesse por atividades quase que terapêuticas, como a jardinagem e os trabalhos manuais. E isso tudo ganha um estímulo a mais quando se mora em casa térrea em condomínio fechado.

Assim, pode-se estudar, trabalhar e ainda praticar uma atividade relaxante.





Procura por um novo lar aumenta 15% em BH

Um detalhe curioso é que, em Belo Horizonte, a procura por um novo lar cresceu 15% durante os meses finais de 2020, segundo levantamento da imobiliária digital Quinto Andar.

As razões para o desejo de mudança podem estar nos fatores citados acima, como a busca por casas mais espaçosas para o home office e para o lazer.

A pesquisa apontou também que casas de rua e casas de condomínio fechado tiveram aumento na procura de 15% no período, enquanto a busca por apartamentos caiu 4% e, por quitinetes, 15%.

E quando se fala em contratos fechados, as casas de condomínio aparecem com um crescimento de 115% em relação aos meses finais de 2020, ao passo que os negócios envolvendo quitinetes caíram 17%. Os dados se referem a compras e contratos de aluguéis.

Segundo o aplicativo de serviços, GetNinjas, a procura por arquitetos subiu 112% entre março e maio de 2020. Somente no mês de maio, a plataforma registrou um total de 60 mil solicitações de serviços, como: pedreiro, eletricista, montador de móveis e vidraceiro.





Mercado imobiliário após a pandemia

Mesmo com a volta do trabalho presencial e o retorno gradual das aulas, a expectativa é que as pessoas continuem permanecendo boa parte do seu tempo em casa.

E, justamente por isso, querem mais espaço, segurança e conforto. Tudo o que um condomínio fechado pode proporcionar.

Para se ter uma ideia, a sondagem do Quinto Andar mostrou que o interesse por casas com 2, 3 ou 4 quartos subiu 30%.

Procura por casas de luxo cresce 32%





E quando se fala em imóveis com vários quartos, logo vêm à cabeça as casas de luxo. É verdade que esse segmento já enfrentou várias crises, mas sempre se reinventa e oferece inovações.

Isso porque segurança, acabamento de qualidade, modernidade, sustentabilidade e beleza são os atributos dos imóveis de luxo, que tanto atraem interessados.

Para confirmar essa constatação, uma pesquisa do Secovi-SP, sindicato da área de habitação, revela que de setembro de 2020 a fevereiro de 2021, o mercado dos imóveis de luxo cresceu 32%, ao passo que os imóveis padrão tiveram um aumento de 14,2% nas vendas.

Esse salto na procura por casas de luxo na pandemia se explica pela busca de imóveis mais amplos, pela redução na taxa de juros (favorecendo os financiamentos), a impossibilidade de viagens internacionais devido às fronteiras fechadas e os benefícios oferecidos pelas imobiliárias.

Vantagens de morar em um condomínio fechado





Um condomínio fechado de casas térreas apresenta muitas vantagens a quem deseja mudar-se. Veja alguns dos principais benefícios:

estrutura completa de lazer;

segurança 24 horas;

mais garantia de privacidade em comparação com apartamentos;

possibilidade de fazer novas amizades e se envolver em causas comunitárias;

mais tempo em família em razão das áreas de lazer;

menos tempo no trânsito, pois não é preciso ir para academias e parques;

infraestrutura diferenciada.

Além desses motivos, um dos principais é o espaço amplo. Geralmente, os lotes são suficientemente grandes para construir casas com piscinas, vários quartos, mais de uma vaga de garagem, quintais e tudo o mais que o morador preferir.





Reserva dos Lagos Residencial oferece todas as vantagens de se morar em um condomínio fechado





Para quem busca os benefícios de morar em um condomínio fechado, com total segurança, privacidade e infraestrutura, o Reserva dos Lagos Residencial , localizado em Sete Lagoas-MG, é uma ótima opção.

São 390 lotes, três grandes lagos, 157 mil m² de área de preservação permanente e 300 mil m² de área verde, além de mais de 600 árvores frutíferas.

Lançado pela Casa Amarela Imóveis, o condomínio possui lotes de 1000 m2 que possibilitam a construção de casas ou sobrados, conforme a preferência do consumidor. Mas o que chama a atenção desse condomínio em Sete Lagoas é o contato com a natureza em um lugar tranquilo e a apenas 10 minutos do centro urbano e a 50 minutos de Belo Horizonte.

Segundo Marcos Ribeiro, da Casa Amarela Imóveis, o diferencial é a sustentabilidade. “O que chama a atenção é a proposta sustentável presente em vários pontos do Reserva dos Lagos Residencial, como os cestos de coleta seletiva de lixo, o uso do lixo orgânico para compostagem que será aproveitada nos jardins do próprio condomínio e muito mais”, afirma.

A preocupação com a preservação do meio ambiente também marca presença nas ruas calçadas com escoamento da água da chuva. “Além disso, a rua principal tem iluminação, com cabeamento subterrâneo”, completa Ribeiro.





Portanto, quem busca paz e tranquilidade, poderá conviver com o canto dos pássaros, pomares, ar puro e fresco, além de 3 lagos com peixes. Para garantir o sossego dos moradores e a preservação, é permitido a utilização de embarcações não motorizadas. O sossego dos moradores é tão importante para os idealizadores do condomínio, que aparece também na localização da área de lazer, distante das quadras residenciais, e do salão de festas, que fica anexo à portaria.

“A segurança é um item prioritário. O condomínio conta com portaria física 24 horas, controle rigoroso de acesso e ronda motorizada.” diz Roberto Furtado, gerente de negócios da Casa Amarela Imóveis.





Aos que estão trabalhando ou estudando virtualmente, fiquem tranquilo! Há internet de fibra óptica pronta para ser instalada, de maneira independente do condomínio.

Futuramente, as famílias poderão contar com uma loja de conveniência que deverá ser instalada dentro do condomínio.





A área de lazer conta ainda com:

campo de futebol society;

quadra de tênis;

quadra poliesportiva;

pista de skate;

piscina;

sauna;

playground.





Isso tudo aliado ao projeto paisagístico, moderno, atraente e com condomínio inteligente e econômico na faixa de R$ 190,00.





Benefícios de morar em Sete Lagoas-MG





O município de Sete Lagoas fica a apenas 62 quilômetros da capital Belo Horizonte e hoje conta com 234.221 habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Localizado em um ponto estratégico, Sete Lagoas tem fácil acesso a outras capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia. Portanto, o morador pode optar pela rodovia BR-040 ou seguir pela Linha Verde que leva ao Aeroporto de Confins.

Outro detalhe é que o município é conhecido por suas belezas naturais. Entre elas estão a Serra da Santa Helena, a Gruta Rei do Mato e muitos outros atrativos.

Em suma, morar no Reserva dos Lagos em Sete Lagoas é um ótimo recomeço, para quem está morando na capital, e também para quem já é da região, e estava buscando o condomínio fechado perfeito para a sua família.





