Justiça de Minas reafirma a legalidade da Buser

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A Buser, empresa conhecida como o app dos ônibus e por inovar no segmento de fretamento colaborativo, conquistou mais uma vitória na batalha jurídica iniciada por empresas de ônibus tradicionais. Uma liminar emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reconheceu a legalidade dos serviços da empresa e impediu que os ônibus sejam parados pelos órgãos fiscalizadores estaduais.





Após decisão, a empresa tem investido na mobilidade intermunicipal de MG e buscado ainda mais excelência em seus serviços, com a ampliação das rotas atendidas dentro do estado, para uma maior e mais completa cobertura. Essa iniciativa amplia o poder de escolha dos mineiros na hora de viajar com uma opção mais barata, segura e confortável.





Uma das principais preocupações da empresa é garantir que os passageiros que precisam viajar na pandemia sintam segurança ao optar pelo serviço. Para isso, a Buser implementou uma série de protocolos alinhados às diretrizes dos órgãos e entidades de saúde.





Cuidados que fazem a diferença





Das iniciativas tomadas pela empresa, vale destacar a distribuição do álcool em gel 70% como brinde para os seus clientes, além dos dispensers distribuídos em pontos estratégicos dos ônibus e locais de embarque. Existem, ainda, cabines de sanitização individuais e automáticas, disponíveis em algumas zonas de embarque, que realiza um rápido processo de 4 segundos para higienizar cada passageiro.





O distanciamento também é adotado dentro dos ônibus, com a ocupação apenas dos assentos da janela, garantindo mais espaço entre os viajantes. Estão sendo feitas medições de temperatura com termômetros infravermelhos de todos os clientes, além de controle do distanciamento nas filas de embarque por meio de adesivos indicando o lugar de cada pessoa. As transportadoras parceiras da Buser têm promovido um rigoroso processo de higienização nos veículos, utilizando apenas produtos indicados e aprovados pela Anvisa.





É importante destacar que os cuidados se estendem, também, aos colaboradores das empresas parceiras. Afinal, apenas motoristas que não fazem parte do grupo de risco estão autorizados a dirigir nas viagens intermediadas pela plataforma.





Uma referência em inovação





A Buser está revolucionando a forma como os brasileiros viajam de ônibus, como aconteceu com outros aplicativos de mobilidade. Com a Buser, as viagens são mais baratas - até 60 % mais econômicas que na rodoviária-, mais seguras e mais práticas.





Um exemplo disso é o fato de que todo o processo de compra é feito online, pelo app ou site, sem precisar imprimir nada. O cliente só precisa de um documento oficial com foto.





O conforto é uma outra característica da empresa. São disponibilizadas diferentes categorias de assento, como cama, leito ou semi-leito, que são mais confortáveis que os convencionais ou executivos.





Ao todo, já são mais de 2 milhões de clientes que já economizaram, juntos, mais de R$ 150 milhões em viagens de ônibus. E você? Acesse www.buser.com.br ou baixe o app e experimente um novo jeito de viajar de ônibus.