Moderno microscópio neurocirúrgico é adquirido pelo Instituto Biocor

central de comando do nosso corpo. Ele é formado pelo encéfalo e pela medula, protegidos respectivamente pelo crânio e pela coluna vertebral. E o O sistema nervoso central é responsável por receber, analisar e enviar as informações para todo o nosso organismo. É como se fosse a. Ele é formado pelo encéfalo e pela medula, protegidos respectivamente pelo crânio e pela coluna vertebral. E o Instituto Biocor investe continuamente em tecnologia para a realização de processos de neurocirurgia.





Os tumores que acometem o sistema nervoso central – cérebro e medula são um raro tipo de câncer perfazendo menos de 2% do total de todos os tumores. Apesar de sua baixa incidência possuem uma alta taxa de morbidade e mortalidade.





Para se ter uma ideia, em países como Estados Unidos cerca de 43.800 novos casos são diagnosticados a cada ano, sendo que destes 3.400 são em crianças e adolescentes.





O tratamento destas patologias neurocirúrgicas tem avançado significativamente tanto do ponto de vista técnico, quanto conceitual, nos últimos anos. Progredimos bastante no diagnóstico precoce através dos novos métodos de neuroimagem.





O tratamento cirúrgico em si se tornou bem mais eficaz. A neuronavegação, uma espécie de GPS pré-operatória, mostra o caminho e garante o mapeamento milimétrico da neuroanatomia.





A monitorização eletrofisiológica, outro avanço, também pode ser empregada durante a cirurgia permitindo em tempo real verificar a integridade das vias neurológicas durante a manipulação cirúrgica.





A robótica aliada a microscopia tem proporcionado uma imagem sem precedentes fazendo com que o neurocirurgião tenha maior segurança na identificação do tecido “doente” e otimize a sua remoção preservando assim ao máximo a região do sistema nervoso que não foram acometidos e dessa forma a preservando cada vez mais as funções neurológicas dos pacientes.





O tratamento complementar, após a cirurgia, inclui o mapeamento genético destas lesões, individualizando a quimioterapia para cada paciente. Existe ainda a radioterapia estereotáxica que permite a entrega precisa do raio apenas na região acometida, poupando assim o tecido saudável.





A neurocirurgia do Biocor Instituto já conta com todas estas técnicas descritas e agora mais recentemente adquiriu o Sistema de Visualização Robótica Kinevo 900 da Zeiss.





Conheça o novo sistema de visualização robótica adquirido pelo Biocor





O Kinevo 900 possui tecnologia que permite ao cirurgião manusear o equipamento em sistema convencional de microscopia (binocular) ou com visualização através de imagem 3D.





O equipamento oferece mais segurança e eficiência nas cirurgias: o sistema robótico proporciona total controle em sistema manual ou intra operatório, por meio do painel no pedal de comando (foot control), permitindo que o cirurgião trabalhe com as mãos livres, o que ajuda a reduzir movimentos, tempo de cirurgia e, consequentemente, o desgaste físico do profissional em procedimentos neurológicos de longa duração e alta complexidade.





Um dos grandes diferenciais é o sistema de fluorescência intraoperatória. Por meio dele, o cirurgião é capaz de identificar a origem do fluxo sanguíneo, hemorragias, microvasos sanguíneos, distinguir o tecido tumoral do tecido saudável, podendo assim, tomar decisões assertivas e rápidas durante a cirurgia, além de eliminar com segurança todo o tecido comprometido sem afetar áreas funcionais ou saudáveis.





Sobre o Instituto Biocor





Fundado em 1985, o BIocor Instituto é um hospital geral e um centro de excelência em, ensino, pesquisa, desenvolvimento técnico-científico com procedimentos inovadores, sendo uma Instituição de referência em alta complexidade, reconhecida nacional e internacionalmente. Acesse o site e conheça melhor o corpo clínico no Instituto Biocor.





