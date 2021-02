Miocardiopatia Periparto: doença rara tem preocupado as gestantes

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

miocardiopatia periparto e%u0301 uma doenc%u0327a rara, que apresenta-se, usualmente, nos primeiros dias apo%u0301s o parto e está associada à alta mortalidade materna (de 10% a 32%). É uma doenc%u0327a de etiologia ainda desconhecida com consequências graves.





As causas que desencadeiam o óbito são a insuficiência cardíaca, arritmias ou embolias.





Foi descrita pela primeira vez em 1849 e reconhecida na de%u0301cada de 30 como doença. A partir de 1997 foram estabelecidos os critérios de diagnóstico da doença.





Existem quatro crite%u0301rios, conforme o National Heart Lung and Blood Institute, os quais sa%u0303o:





desenvolvimento de insuficiência cardíaca no u%u0301ltimo me%u0302s de gestação ou dentro dos primeiros cinco meses após o parto;

ause%u0302ncia de outra causa identificável para insuficiência cardíaca (infecciosa, tóxica, metabo%u0301lica, isquêmica ou valvular);

ause%u0302ncia de doenc%u0327a cardi%u0301aca diagnosticada antes do u%u0301ltimo me%u0302s de gestação e

alteração do ventrículo esquerdo (como redução da força do coração) pela análise do ecocardiograma (ultrassom do coração).





No Brasil, ainda não há estimativa da incidência da miocardiopatia periparto. Nos Estados Unidos, varia de 1 em 1.000 a 1 em 4.000 nascimentos. Dentre os fatores de risco para desencadeamento da doença, incluem afrodescentes, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, idade materna mais avançada (> 35 anos) e multíparas (> 3 partos).





Vários estudos foram feitos para determinar a causa da miocardiopatia, mas ainda permanece desconhecida.





Ha%u0301 evide%u0302ncia de reação imunológica, predisposição genética, resposta inadequada ao estresse hemodinâmico da gestação, efeito deletério da prolactina e miocardite viral.





Como identificar os principais sinais da miocardiopatia





Os sinais da doença surgem geralmente a partir da 36a semana de gestação e usualmente acomete mulheres nos primeiros quatro a cinco meses após o parto. Os sintomas mais ocorrentes são falta de ar, tosse e expectoração com raias de sangue. Outros sintomas como fraqueza, desconforto no peito e dor abdominal podem surgir e confundem o diagno%u0301stico, já%u0301 que podem ocorrer em uma gestação normal.





O diagnóstico é frequentemente tardio, pois os sintomas se sobrepõem aos da gravidez normal. Uma avaliação médica criteriosa deve ser realizada para que o diagnóstico ocorra precocemente.





Exames complementares cardiológicos, como eletrocardiograma e raio X de tórax, podem evidenciar alterações que comprometem o coração. Porém, a ecocardiografia é necessária pois evidencia o comprometimento do músculo do coração com redução da força do mesmo. A redução da força do coração inferior a 45% é característica da miocardiopatia periparto.









Como é o tratamento da paciente com miocardiopatia





O tratamento da paciente com diagnóstico de miocardiopatia periparto é realizado da mesma forma que o tratamento de pacientes portadores de insuficiência cardíaca clássica, pois ainda não existem estudos específicos para tal doença.





A terapia deve ser instituída precocemente evitando que haja progressão do crescimento cardíaco atentando-se também para a segurança fetal.





O tratamento não medicamentoso inclui restrição de sal e água. Exercícios físicos melhoram a capacidade física, além de reduzir a mortalidade.





Dentre o tratamento medicamentoso durante o período da gravidez e lactação, os diuréticos de alça, betabloqueadores, a digoxina e a hidralazina associada aos nitratos podem ser usados. Os inibidores da renina-angiotensina-aldosterona são contraindicados durante a gravidez, mas durante a lactação podem ser liberados.





O uso de terapia anticoagulante durante o final da gravidez e após parto (geralmente 8 semanas), na doença descompensada, principalmente quando a força do coração estiver < 30%, deve ser instituída no tratamento, devido ao risco da alta incidência de tromboembolismo.





A Varfarina é contraindicada durante a gravidez, mas a heparina de baixo peso molecular pode ser usada. Ambos os agentes são seguros durante a lactação. Os anticoagulantes orais novos não foram estudados durante a gravidez e portanto devem ser evitados.

Diagno%u0301stico precoce é essencial para minimizar as complicações por miocardiopatia





O diagno%u0301stico, o ini%u0301cio precoce do tratamento e o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar sa%u0303o fundamentais para minimizar as complicac%u0327o%u0303es.





A evolução clínica da doença e%u0301 variada: entre 23% e 32% das pacientes evoluem para recuperac%u0327a%u0303o completa ou quase completa da func%u0327a%u0303o ventricular nos primeiros 6 meses. As demais podem apresentar melhora progressiva da func%u0327a%u0303o ventricular por peri%u0301odo mais prolongado (de um a tre%u0302s anos) ou evoluem para piora cli%u0301nica, algumas necessitando de transplante cardi%u0301aco, outras podendo permanecer com insuficiência cardíaca cro%u0302nica ou evoluir para morte precoce.





O planejamento familiar e%u0301 fundamental para essas pacientes, pois mesmo aquelas que normalizaram a func%u0327a%u0303o ventricular podem apresentar recidiva da doenc%u0327a em gestac%u0327a%u0303o subsequente. Deve-se considerar o uso de me%u0301todo contraceptivo irreversi%u0301vel nos casos onde houver func%u0327a%u0303o ventricular permanentemente comprometida.





A miocardiopatia periparto e%u0301 uma doenc%u0327a rara, mas de consequências devastadoras. Ressalta-se a importância do diagno%u0301stico precoce e tratamento adequado para minimizar os riscos de complicações nas pacientes acometidas por esta enfermidade.





