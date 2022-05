BH será a capital brasileira da literatura de 13 a 22 de maio

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Reprodução/ Bienal Mineira do Livro)



Bienal Mineira do Livro acontece de 13 a 22 de maio, no BH Shopping, com mais de 160 horas de programação diversa e com muitas atrações especiais. A expectativa da organização, do maior evento literário em Minas Gerais, é atrair 150 mil visitantes. Serão 60 editoras com dezenas de autores e milhares de livros. A iniciativa é realizada pela Câmara Mineira do Livro e pelo Grupo Asas.

A segmentação da programação por interesse em 11 eixos temáticos, com uma estação vivencial, é inédita e envolve a participação de reconhecidas entidades: Fundação Dom Cabral, Academia Mineira de Letras, Instituto Pró-Livro, Instituto Fernando Sabino, Biblioteca Pública do Estado de Minas Gerais, Rede Longevidade, Fundação Hospital de Olhos, Sinepe/MG, Fundação Municipal de Cultura, entre outras.

A proposta é estimular a leitura, especialmente, nas comunidades mais vulneráveis, fomentando a cadeia econômica do livro. A Bienal ainda conta com o apoio do governo estadual, por meio da Secretaria de Estado da Educação, de Cultura e Turismo de Minas Gerais e da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte, promovendo uma política intensa para democratizar o acesso a atividades culturais e educacionais, com a distribuição de mais de 89 mil ingressos para professores e estudantes da rede pública.

O tema dos dez dias da programação é “O Reencontro é Real”, objetivando inserir o estado no circuito nacional cultural e no circuito do incremento da aprendizagem, transformando Belo Horizonte na capital brasileira da literatura. As atividades serão oportunidades para disseminar a leitura, divulgar livros, estreitar relacionamentos entre leitores e autores e estimular a geração de novos negócios.

O diretor-presidente do Grupo Asas, Marcus Ferreira, explica que é uma das principais iniciativas literárias nacionais com autores representativos em um espaço de 15.000 m2 no BH Shopping. “A retomada presencial da Bienal Mineira do Livro tem um conteúdo cultural e educativo abrangente, incluindo atrações para leitores de diversas faixas etárias. Queremos contribuir para o desenvolvimento da capacidade crítica, do conhecimento de fundo e do repertório cultural de cada leitor, incentivando o hábito de ler”, afirma.

Segundo a presidente da Câmara Mineira do Livro e editora da Uni Duni e Unicult Editora, Gláucia Gonçalves, as ações estabelecidas propiciam acessibilidade aos leitores em geral, às grandes personalidades literárias mundiais e aos profissionais do mercado editorial. “A leitura é uma atividade dinâmica para despertar prazer e acontecer com autonomia. Convidamos o público a descobrir paixões e conhecimento, considerando que os visitantes podem ser conquistados pela bibliodiversidade dos mais variados temas, histórias, biografias e ficções, quadrinhos, guias, literatura, didáticos e de tantas outras categorias e gêneros”, destaca.





Retomada presencial da Bienal Mineira em BH





A superintendente do BH Shopping, Lívia Paolucci, acredita que sediar a Bienal Mineira de Livro é de grande importância. “A parceria estimula a cultura e propicia aos nossos clientes um programa diferente, incentivando a leitura e o acesso à produção de autores brasileiros e internacionais. Procuramos sempre apresentar eventos culturais no mall e apoiar cada vez mais essas ações”, conta.

A Fundação Dom Cabral (FDC), uma das melhores escolas de negócios do mundo - de acordo com o Ranking de Educação Executiva do jornal britânico Financial Times, será curadora do eixo “Espaço Negócios”. O diretor de Marketing e Comunicação Corporativa, Daniel Aguado, afirma que estimular o aprendizado das questões, envolvendo a gestão, possibilita promover a construção de negócios sustentáveis e longevos, sendo uma oportunidade para contribuir com o ecossistema editorial de Minas Gerais e do Brasil.

De acordo com Fabíola Moulin, secretária municipal de Cultura e presidente interina da Fundação Municipal de Cultura, "Belo Horizonte tem sua história entrelaçada com a literatura, tanto pelos diversos escritores e escritoras, nascidos aqui, que se destacam na cena mineira, nacional e até internacional quanto pela extensa rede de bibliotecas e livrarias, demonstrando a vocação de cidade leitora. A retomada presencial da Bienal Mineira do Livro é motivo de muita alegria para a Cultura, após dois anos de pandemia. Temos imensa satisfação em fazer parte dessa iniciativa com ações que se relacionam às políticas públicas de promoção da leitura, do livro e da escrita e que acontecem, cotidianamente, nas 22 bibliotecas públicas municipais", cita.

É motivo de orgulho, conforme afirma o presidente do Instituto Fernando Sabino, Bernardo Sabino, ser parceiro dessa iniciativa educacional. “É gratificante saber que existem projetos como esse fomentando a leitura entre os brasileiros”, observa. Leônidas Oliveira, Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, registra: “O livro e a leitura possuem a função de trazer conhecimento, ampliam nosso olhar do mundo. Traz crescimento interior e mudança. Uma iniciativa em favor do livro como a Bienal Mineira é o ambiente oportuno para o encontro das pessoas com os autores, reflexões. Cria conexões, abre horizontes. Serão dias belos onde o pensamento será louvado. Onde o livro, tão antigo e cada dia mais novo, será o elemento principal, como forma de transformar o mundo para melhor. Precisamos, em especial nesse momento, democratizar as políticas públicas do livro e da leitura. Revitalizar o pós pandemia e, nada melhor que ler, para descobrirmos o novo mundo que nos apresenta e, assim, sermos melhores e mais felizes."





(foto: Reprodução/ Bienal Mineira do Livro)



A Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais acredita na Bienal Mineira do Livro como uma iniciativa de estímulo ao acesso democrático à leitura e à literatura, abarcando diversas faixas etárias e públicos e observando a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência visual.

É motivo de orgulho, conforme afirma o presidente do Instituto Fernando Sabino, Bernardo Sabino, ser parceiro dessa iniciativa educacional. “É gratificante saber que existem projetos como esse fomentando a leitura entre os brasileiros”, observa.

Diferenciais desta edição

programação apresenta dezenas de atividades culturais e educacionais para formação de leitores e intensificação do hábito da leitura. Um dos diferenciais está na inovação com a setorização da programação por tendências em encontros literários e a participação de grandes entidades mineiras e brasileiras, responsáveis pela curadoria de 11 eixos temáticos, propiciando um melhor atendimento a todas as faixas etárias:

1. Espaço Negócios

Curadoria: Fundação Dom Cabral - promoção de atividades para formação, atualização e enriquecimento da prática empresarial entre gestores da cadeia econômica do livro: editoras, livrarias, distribuidoras e fornecedores.





2. Mais Idade, Mais Livros





Curadoria: Rede Longevidade - encontro do público 60+ e as personalidades de obras focadas em temas para discussões, envolvendo o envelhecimento dos brasileiros e as urgentes adaptações/alterações para ambientes físicos, mercado de consumo, serviços, costumes, relações sociais e culturais.

3. Café Literário

Curadoria: Academia Mineira de Letras, com a participação especial de Rogério Faria Tavares - palestras e rodas de conversas com autores. Encontros entre o público adulto e escritores para discussões sobre temas variados da literatura, processos criativos, livros, tendências, cotidiano e assuntos globais.

4. Conexão Livro

Curadoria: Grupo Asas - eixo que busca a afirmação da bibliodiversidade. As atividades envolverão conversas, apresentações e vivências para o leitor encontrar autores, personalidades e discutir temas como: empatia, humanidades, meio ambiente, políticas públicas, equidades, esportes em geral, acessibilidade, diversidade, conhecimento de fundo e repertório cultural.

5. Espaço Eu Criança

Curadoria: Câmara Mineira do Livro - ações culturais e educacionais para visitantes de 0 a 12 anos e os seus acompanhantes com autores e contadores de histórias. As interações abordam obras literárias disponíveis na iniciativa, valorizando o livro como disseminador de histórias infantis e infantojuvenis.

6. Biblioteca Viva

Curadoria: Instituto Pró-Livro - atividades de formação e atualização para bibliotecários e/ou profissionais responsáveis por bibliotecas e/ou salas de leitura. Os participantes terão acesso a pesquisas, comprovando a eficiência da leitura no incremento da aprendizagem de crianças e jovens, assim como as melhores práticas para equilibrar acervo, espaço físico, gestão e mediação.

7. Encontro Educação

Curadoria: Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinepe/MG), Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais e Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte - atividades formativas e de atualização para educadores, coordenadores pedagógicos e profissionais, focadas em ações de transformação social pela leitura, ampliação do repertório cultural e do estímulo à educação com propósito, apresentando educadores e mediadores de leitura com casos de sucesso para incentivar a leitura.

8. Palavras Com Tempero

Curadoria: Instituto Fernando Sabino e Grupo Asas – espaço de entretenimento para famílias, envolvendo teatro, poesia, audiovisual e música. Destaca-se, nesse eixo, a atividade Prosa e Cantoria na Bienal, com dez momentos, um por noite, em que o escritor homenageado da Bienal, Olavo Romano, receberá 10 convidados muito especiais. Os causos do autor serão apresentados por ele, entremeados com cantoria mineira da melhor qualidade.

9. Escolas na Bienal

Um dos mais importantes eixos da Bienal. Conta com uma preparação especial para atender 72.000 estudantes e educadores das escolas públicas da rede estadual e do município de Belo Horizonte.





10. Cozinha Mineira em Prosa e Verso





Curadoria: Sebrae Minas. Reunião de obras de autores e autoras de guias e livros sobre a cozinha mineira, com especial atenção para produtos criados e comercializados por pequenos empreendedores.





11. Turismo em Minas, Conquiste Histórias





Seleção de livros, guias, obras e plataformas digitais com registros e roteiros dos atrativos turísticos e culturais de Minas Gerais para fomentar a cadeia econômica do turismo no estado. Os dois eixos serão lançados durante a Bienal presencial e receberão contribuições de conteúdo durante as atividades virtuais e itinerantes da Bienal, até dezembro de 2022.

Estação Vivencial Leitura Inclusiva

Além dos setores citados, o evento contará também com a Estação Vivencial Leitura Inclusiva. Curadoria: Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais e Fundação Hospital de Olhos - espaço para partilha de experiências, saberes e materiais pedagógicos, como oportunidade de leitura para pessoas com necessidades especiais.





(foto: Reprodução/ Bienal Mineira do Livro)



Ingressos gratuitos

A Bienal 2022 já distribuiu mais de 89 mil ingressos gratuitos para educadores e educandos mineiros. A distribuição é resultado da parceria com a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, com 20 mil ingressos para os professores e 40 mil para os alunos. Outra parceria foi estabelecida com a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte para distribuir 20 mil ingressos aos estudantes da rede e mais 2.000 aos educadores.

A iniciativa ainda conta com o apoio da rede privada estadual, por meio do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinepe/MG), com a distribuição de dois mil ingressos para gestores de 200 escolas particulares na capital.

Sobre o grupo Asas

O Grupo Asas surgiu em 7 de abril de 1986 para contribuir com o enriquecimento da educação e da cultura no Brasil, sendo este o primeiro passo para a criação de outras cinco empresas. Nos últimos cinco anos, o Grupo Asas foi reconhecido internacionalmente por duas iniciativas: Túnel da Ciência – Sociedade Max Planck (em parceria com o governo da Alemanha) e o Projeto Conhecer Para Cuidar, que contará, ainda em 2022, com o lançamento da sua coleção de livros.

Ao longo desses mais de 36 anos, promoveu 40 projetos com a participação de mais de 2 milhões de crianças, jovens e adultos nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Bahia e Rio Grande do Sul.





Mais informações sobre o evento