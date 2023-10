Confira as dicas de como escolher a escola certa para seus filhos

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

1583

Escolher a escola ideal para o seu filho é uma decisão que requer cuidados, pois influenciará significativamente o futuro do estudante (foto: Divulgação/Bernoulli Go)



Escolher a escola ideal para o filho é um dos grandes desafios que os pais enfrentam. Afinal, não é só ir até a instituição e fazer a matrícula. É um processo que envolve vários fatores e pesquisas, como: analisar a metodologia, o corpo docente, as atividades extracurriculares ofertadas, entre outros.





Além disso, essa é uma decisão que requer cuidados, pois influenciará significativamente o futuro do estudante. Pensando nisso, a diretora do Bernoulli Go, Fernanda Queiroga, separou algumas dicas para auxiliar as famílias nesse momento tão importante.

1. Proposta pedagógica

A metodologia de ensino é um fator relevante para a formação educacional. Por isso, ao buscar informações sobre a abordagem pedagógica adotada pela escola, é interessante que os responsáveis atentem a algumas questões, como: se a metodologia é centrada no estudante, se encoraja a participação e quais os métodos de avaliação e acompanhamento da evolução da criança. E mais importante, se isso tudo se adapta à realidade e ao estilo da família.





No Bernoulli Go, por exemplo, os estímulos e os desafios são específicos para cada faixa etária, sempre despertando no aluno o prazer de aprender. Além disso, a inovação e a tecnologia estão totalmente integradas ao ensino e ao dia a dia do estudante, com soluções didáticas que deixam o aprendizado ainda mais divertido. O colégio também oferece uma educação completa, por meio de projetos-âncora que abordam atividades que vão além do conteúdo, como a cozinha e a horta pedagógicas, o laboratório Maker, a educação financeira e o desenvolvimento socioemocional.

2. Formação socioemocional

É importante que o desenvolvimento das habilidades socioemocionais esteja em equilíbrio com o das habilidades cognitivas para ocorrer um bom processo de aprendizagem. Por isso, os pais devem avaliar se a escola demonstra comprometimento com essa formação e oferece projetos que caminhem nesse sentido.





No Bernoulli Go, além do desenvolvimento cognitivo, a proposta pedagógica tem como pilar a educação socioemocional. Assim, os alunos desenvolvem habilidades voltadas para uma formação de integração, como empatia, resiliência e autoconhecimento, fortalecendo-os para a convivência e para a vida.

3. Relação entre escola e família

Uma relação positiva entre a família e a instituição de ensino fortalece o processo educativo, uma vez que os pais se tornam uma parte ativa no acompanhamento do desenvolvimento dos filhos ao passo que a escola se beneficia do apoio e envolvimento dos responsáveis. Por isso, é importante que os pais busquem por uma escola que promova atividades de interação entre familiares, filhos e corpo docente. “A comunicação deve ser aberta e transparente entre a escola e os pais. Essa troca é baseada em parceria e colaboração, desempenhando um relevante papel na formação educacional das crianças e dos adolescentes. É assim que trabalhamos no Bernoulli Go”, comenta a diretora.

4. Projetos e eventos

É interessante avaliar se a escola oferece projetos e eventos que proporcionem oportunidades de conhecimento e experimentação para o crescimento pessoal, social e intelectual do estudante, preparando-o de forma mais abrangente para os desafios da vida.





Pensando em uma educação mais completa, o Bernoulli Go estimula a brincadeira como forma de despertar o conhecimento, aproxima as crianças da natureza e promove a cultura Maker. Projetos multidisciplinares, feiras, apresentações, momentos de integração com a família, vivências e atividades de campo transformam a escola em um espaço de conhecimento, diversão e experimentação.

5. Educação bilíngue

Outro grande diferencial, que vai ao encontro de uma demanda recorrente dos pais, é uma educação bilíngue que prepare para os desafios do mundo globalizado e conectado que vivemos. No projeto bilíngue do Bernoulli Go, os alunos têm aulas diárias em inglês, com uma abordagem integrada a diversas áreas do conhecimento, além de projetos criativos que tornam o aprendizado da língua mais natural, contextualizado e lúdico.

6. Políticas de inclusão

Tão importante quanto a metodologia é entender se a escola valoriza e respeita a diversidade, proporcionando um ambiente acolhedor e inclusivo.





No caso do Bernoulli, todas as unidades adotam medidas para atender às necessidades de todos os estudantes. Uma escola comprometida com a inclusão demonstra respeito à diversidade e assegura um ambiente favorável ao desenvolvimento de todos os alunos.

7. Espaço físico

A importância de um espaço físico adequado é indiscutível. Espaços bem planejados e equipados não apenas facilitam a prática de atividades educacionais mais dinâmicas e interativas como também contribuem para o bem-estar dos estudantes. No Bernoulli Go, por exemplo, as salas de aulas e os espaços de convivência são adaptados de acordo com cada fase. “Com salas de aula confortáveis, laboratórios bem equipados, áreas de convivência acolhedoras e espaços ao ar livre, os nossos alunos têm a oportunidade de explorar, experimentar e aprender de maneira mais eficaz”, destaca Fernanda Queiroga.

Todos os aspectos, desde a proposta pedagógica até o espaço físico, exercem uma função crucial na formação integral das crianças e adolescentes (foto: Divulgação/Bernoulli Go)

Com essas dicas, escolher a escola ideal para seus filhos torna-se uma tarefa mais fácil, mas, mesmo assim, é preciso muita atenção. Cada aspecto mencionado, desde a proposta pedagógica até o espaço físico, exerce uma função crucial na formação integral das crianças e adolescentes. A diretora do Bernoulli Go finaliza que “é fundamental que a escola proporcione um ensino de qualidade, com um ambiente que estimule o desenvolvimento completo e integral do estudante. É essencial visitar diferentes opções e conversar com outros pais e alunos, analisando cuidadosamente as propostas pedagógicas e os diferenciais oferecidos em cada instituição”.