ArcelorMittal é a maior incentivadora da cultura e do esporte em Minas

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Reprodução/ ArcelorMittal)



Investir em cultura e esporte é vital para o desenvolvimento da sociedade e uma das maneiras mais efetivas para se formar cidadãos integrais para o amanhã. Para viabilizar esses investimentos , existem mecanismos de apoio, como as leis de incentivo à Cultura e ao Esporte, que atraem empresas interessadas em fomentar projetos nessas áreas.





Entre essas empresas está a ArcelorMittal , maior incentivadora da cultura e do esporte em Minas Gerais por meio dos investimentos realizados via leis estaduais de incentivo. Nos últimos anos, foram mais de R$ 80 milhões de reais aportados em iniciativas no estado.





Este ano, destacam-se o investimento na Fundação Clóvis Salgado por meio do patrocínio master do Palácio das Artes, a renovação da parceria com o Grupo Corpo para a temporada 2022, o patrocínio dos concertos da Temporada Fora de Série da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, além de espetáculos que compõem a programação do Diversão em Cena.





Realizado pela Fundação ArcelorMittal, o Diversão em Cena já ofereceu, gratuitamente ou a preços populares, mais de 1,3 mil espetáculos teatrais para cerca de 750 mil pessoas em teatros, escolas e praças públicas em comunidades atendidas pela empresa. Desde o início deste ano, o projeto ganhou também os palcos do Palácio das Artes, ampliando seu alcance e participação popular.





ArcelorMittal investe em diferentes iniciativas





Mas a contribuição da ArcelorMittal vai além desses grandes projetos. No caso da cultura, a companhia investe em diferentes iniciativas que promovem o acesso às artes e contribuem para a formação de público e profissionais da área, além do fomento às produções culturais de diversos territórios. Só em 2021 foram mais de 120 projetos apoiados, que se juntam a centenas de outros em mais de três décadas de atuação da Fundação ArcelorMittal





(foto: Reprodução/ ArcelorMittal)





“O acesso à cultura é um dos direitos assegurados pela nossa Constituição, assim como o direito à educação e à saúde. Mas, infelizmente, há uma parcela da nossa população que ainda tem esse acesso restrito. As regiões rurais e as periferias, historicamente, têm ficado de fora. Por isso, a Fundação além de apoiar espaços e grupos culturais que buscam dar oportunidades de acesso, também valoriza e reconhece os trabalhos artísticos que estão contribuindo para o fortalecimento da produção cultural dos territórios onde a empresa está presente. Esses territórios, em sua maioria, se encontram fora dos grandes centros urbanos”, aponta a Gerente de Investimento Social da Fundação ArcelorMittal, Adriana do Carmo.





Transformando vidas, multiplicando iniciativas





ArcelorMittal também é a maior incentivadora do esporte em Minas Gerais. Somente no ano de 2021 mais de 36 projetos foram patrocinados e mais de 40 mil mineiros foram beneficiados em programas da empresa. Nos últimos 10 anos, são mais de R$ 48 milhões investidos em todo o Brasil em projetos esportivos por meio da Fundação ArcelorMittal, sendo cerca de R$ 20 milhões destinados apenas ao esporte de Minas Gerais.





(foto: Reprodução/ ArcelorMittal)







A nadadora Ariana Martins Gomes, 17 anos, está entre os esportistas beneficiados pelos incentivos da Fundação ArcelorMittal. Ela é destaque da equipe de natação do Olympico Club desde os 12 anos e já coleciona medalhas de algumas das principais competições nacionais e internacionais. “Considero todas as medalhas muito importantes porque cada uma tem uma história”, comenta.





Ariana, juntamente com seu treinador Roberto, tem treinado diariamente para participar de novos desafios e se tornar um grande nome da natação brasileira. Ela afirma que boa parte dos seus resultados se deve ao incentivo da Fundação ArcelorMittal no clube.





“A Fundação ArcelorMittal trouxe vários benefícios para nós como atletas, como a melhora do clube e o apoio para nós conseguirmos um bom rendimento no esporte. Podemos perceber bem o trabalho e a diferença que esse incentivo nos trouxe”, considera.









ArcelorMittal Construindo o futuro, todos os dias