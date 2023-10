Leitor sugere parcialidade em relatório da CPMI

888





Kleber Pereira Gonçalves Belo Horizonte









"'É com os bão que a gente fica mió', dizia Guimarães Rosa. Digo eu: 'É com os maus que a gente fica pió'. Os brasileiros estão ficando a cada dia piores, incapazes de reagir às mentiras, aos desmandos, aos engodos e à parcialidade. Fiquei chocado com o relatório da senadora Eliziane Gama, no qual o nome Bolsonaro foi citado 835 vezes e os nomes do general G. Dias e do ministro Flávio Dino zero vezes, segundo o deputado Nikolas. Ela leu o relatório sem qualquer sinal de vergonha na cara demonstrando, mais uma vez, sua parcialidade e a ligação umbilical com seu conterrâneo do Maranhão. Antes o governo não queria essa CPI, quando viu que não teria como evitá-la a encheu de 'cumpanhêros', aparelhando-a. Deu no que deu e o povo se acostuma cada vez mais com o que há de pior."