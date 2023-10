Homenagem aos professores

888

Gislaine Aguiar Belo Horizonte





"Professor é pessoa que nasce de uma receita especial: esforço, dedicação, paciência, resignação, ternura, gentileza, e muito, muito amor pelo que faz. Professor é aquele que sabe dividir seu tempo com o outro, seu salário para durar ao longo do mês, seus conhecimentos para que os outros sejam formados. Professor é aquele que sabe multiplicar a paciência quando ela anda curta na lida com crianças e jovens tão dispersos e tão desinteressados. Eles acham que sabem tudo e nem ao menos sabem o básico para que sejam cultos e defensores dos seus direitos.Professor sabe diminuir quando menospreza seu estresse em favor de tais alunos. Diminui o tempo em que poderia cuidar de si, para dedicar-se à preparação de suas aulas. Professor sabe somar, quando ao longo de sua carreira, deixa rastros de bondade e um número infinito de profissionais por ele formados. Mas professor, mesmo enfrentando tantos percalços, e sendo tão mal reconhecido, é feliz. É feliz porque tem certeza de que ocupa um lugar necessário, imprescindível e principalmente insubstituível. Parabéns colegas! Saúde e muitos momentos felizes. "