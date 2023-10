LULA E O NOBEL DA PAZ

888

Humberto Schuwartz Soares Vila Velha - ES





Aviões da FAB seguem para Israel em busca de brasileiros em fuga do perigo. Não seria o momento oportuno de o nosso "pombo da paz" solucionar o costumeiro conflito entre judeus e o Hamas? O ideal seria Lula ir com a FAB, escolher entre o pit stop junto ao Hamas ou seguir diretamente para Israel e, com sua diplomacia, acender o cachimbo da paz na mesa de um bar para, definitivamente, cessar a desavença entre eles. Lula, agindo assim, certamente, será digno do tão almejado Nobel da Paz.