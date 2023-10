Defesa da união entre os povos

888

Rafael Moia Filho Bauru – SP

"Os políticos de direita, extremistas e bolsonaristas não estão discutindo economia, desemprego, PIB e, com isso, usam o Congresso Nacional para fomentar ódio aos homossexuais, pretendendo buscar em novas propostas de leis o atraso e a insignificância perante o Primeiro Mundo.

Além deste fato, tanto no começo da guerra entre Rússia e Ucrânia como no atual conflito entre Israel e o Hamas, eles batem a mão no peito e tentam insuflar brasileiros e o governo federal a irem lutar por Israel. Porém, não o fazem pensando no nosso combalido exército, querem jovens patriotas lutando na frente de batalha.





O país possui inúmeros problemas a serem resolvidos, em diversas frentes nas áreas de saúde pública, educação, segurança, estes deputados de direita não querem resolver os grav

es problemas nestas áreas, mas ficam usando de mentiras para iludir nosso povo via disparo de fake news.

Não cabe ao Brasil ter um lado necessariamente num conflito desta natureza. Cabe a defesa da paz, da união entre os povos. Porém, elegemos o pior e mais atrasado Congresso Nacional desde que nos tornamos uma República."