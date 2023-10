Vitória do Galo: Felipão pé-quente

"O Atlético não viu a cor da bola no primeiro tempo do jogo com o Internacional, no sábado. De fato, o time da casa teve 66% de posse da bola e perdeu gols feitos. Pois não é que no segundo tempo, sem apresentar um futebol convincente, mas com um gol genial do Hulk e outro do combativo, mas medíocre Igor Gomes, o Galo ganhou de 2 a 0! Pelo andar da carruagem,tudo indicava vitória do Internacional, mas o lampejo de craque do Hulk, com um belo gol de meia bicicleta, desnorteou o adversário e o Galo voltou para casa com preciosos 3 pontos. Começo a achar que esse Felipão é um tremendo pé-quente!"