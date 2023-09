Leitor questiona o termo "terrivelmente evangélico"

888

Jeovah Ferreira Taquari - DF





O termo “terrivelmente evangélico”, repetido inúmeras vezes pelo então presidente da República Jair Bolsonaro, referindo-se a indicação que faria para ministro do Supremo Tribunal Federal, (STF), passava a ideia de que o indicado seria alguém que seguia “tintim por tintim” as Escrituras Sagradas. Hoje, pensando com os meus botões, sinto que o meu entendimento não deve ser considerado. Será que alguém que milita no campo religioso poderia me explicar bem explicadinho o significado do termo em questão?