Os males da polarização

Rafael Moia Filho

Bauru – SP





"Os eleitores brasileiros ainda não perceberam que a discussão etérea entre esquerda e direita serve apenas e tão somente para jogar poeira em seus olhos, impedindo-os de enxergar a verdade que ocorre no país há muitos anos. Essas polaridades que sempre acompanham as eleições presidenciais prestam desserviço aos eleitores e à Nação. Enquanto vendilhões espalham fake news sobre comunismo, um sistema que nunca existiu no país, extremistas elegem para a Câmara e o Senado o que de pior o eleitor poderia imaginar em termos de político. A corrupção mora num confortável resort chamado de 'Centrão', onde cerca de 250 a 300 parlamentares sugam emendas, recursos, corrupção e facilitam ou impedem gestões de trabalharem. Espalham seus tentáculos na administram pública, ocupando ministérios, assessorias, comandos de estatais, conselhos e órgãos regionais. Quando a corrupção é descoberta, eles e a grande mídia culpam o governo, em especial se for de esquerda. No entanto, os sanguessugas saem ilesos e partem para a reeleição grudados num novo candidato como ostras no casco de um navio..."