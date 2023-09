Calçadas de BH estão em situação lastimável

888

Jô Vasconcellos

Belo Horizonte





“Venho aqui manifestar minha indignação a respeito das calçadas dos passeios de BH. Os passeios e os pisos de algumas praças estão em estado lastimável de conservação. Pedras soltas, falhas e buracos gigantes.Verdadeiras armadilhas para o pedestre! As pedras soltas são perigosas em todos os sentidos. Estes pisos em calçada portuguesa são difíceis de manter. Se sai uma pedra, rapidamente as outras vão se despregando, formando uma buraqueira sem fim. Não aceita o remendo que fica grosseiro e desnivelado, geralmente desfigurando os desenhos pré existentes.O material não apresenta conforto para o pedestre, principalmente para aqueles que têm dificuldade motora. Difícil demais! Além disso, considero que produzem muita depredação, pois a exploração das pedreiras é agressiva ao meio ambiente e a paisagem. Importante a PBH estudar uma padronização com materiais apropriados, fáceis de reposição, visando a estética e conforto de todos”.