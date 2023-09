Para leitor, Lula quer implantar o comunismo

Belo Horizonte





“É visível o modo deteriorado de governo do Lula. Ele só pensa em Bolsonaro. Tudo o que foi feito de bom pelo governo anterior, o nove dedos procura destruir. Ele nada faz de bom pelo país ou pelo povo. Em 8 meses de governo, ele já viajou mais que Bolsonaro em 4 anos e só fez turismo, nada trouxe de positivo para a nação. Na realidade, não há o que se discutir sobre os dois protagonistas. Bolsonaro já está fora, inclusive, (por força de umã perseguição implacável) está inelegível. O 'descondenado' não significa nada, é, simplesmente, uma figura decorativa que foi colocada no poder para servir ao sistema, que tenta se apoderar do país para implantar aqui o comunismo, haja visto a ligação com Cuba, China,Venezuela etc. Pergunto a todos os brasileiros, tanto aos patriotas como aos psicopatas de esquerda: qual o país do mundo onde o comunismo deu certo? Me digam apenas um! Se o comunismo conseguir se implantar no Brasil, todos sofreremos, inclusive os de esquerda.”