Leitor diz que mundo caminha para guerra nuclear

888

Ivan Silva

Itabira – MG





"Estamos caminhando para uma guerra nuclear e a culpa disso acontecer será dos Estados Unidos e dos países que fazem parte da Otan, que estão diretamente na guerra na Ucrânia. São 30 países contra a Rússia, e o mundo será dividido novamente. Esses países já não têm mais nada a perder. Já destruíram todas as suas florestas, não têm mais commodities minerais, são dependentes de todos esses produtos minerais, inclusive do petróleo. A intenção deles é dominar o mundo, quebrar a Rússia, China e crescer os olhos em outros países onde existe riqueza, como o Brasil. Eles ainda acham que um país importantíssimo como a Rússia ficará isolado em caso de uma guerra. Estão completamente enganados. Ficam fazendo essas reuniões inúteis na ONU, sendo que eles nunca obedeceram a esse órgão, exemplo é o que fizeram no Afeganistão, Síria e Iraque, mataram milhares de crianças e idosos e destruíram uma das mais bonitas cidades do mundo, Bagdá. Quem estava lá e trabalhou na Mendes Júnior sabe do que estou falando."