Novo PAC e os tempos de JK

Luciano Leal

Belo Horizonte





"O governo federal acaba de lançar o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) no valor total de um trilhão e setecentos bilhões de reais, sendo quase oitocentos bilhões com a participação de empresários brasileiros, para aplicação principalmente na infraestrutura, o que, aliás, considero primordial. Entretanto, parece-me exagerado o valor, bem como não acredito no empresariado nacional, parte dele, e por vários motivos, colaborarem com vultuosa quantia, na execução do programa. Outro aspecto negativo é o retorno à corrupção, e a lista de políticos corruptos deve estar aguardando a abertura da 'porteira'. A BR-381 está incluída, mas pelo que pude apurar, não será totalmente duplicacada, serão construidas diversas terceiras pistas, principalmente nas subidas da mesma. Que saudades do JK!"