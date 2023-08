Governos devem evitar 'herança maldita'

888

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha - ES





"Em toda família ou governo, é básico ter bom senso e equilíbrio financeiro, senão a conta não fecha. Na ponta do lápis a receita e de olho nas despesas para não ficar negativo, principalmente quando se é devedor. A família controla os gastos e o governo mais ainda com os recursos dos contribuintes para, na transição do cargo, não deixar herança maldita e, em consequência, sujeito a impeachment. Lula3, macaco velho, sem juízo, inconsequentemente gasta além do limite e quer aumentar ainda mais a carga tributária para se safar.""