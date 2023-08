Promessas para rodovias em Minas

888

Ivan Silva

Itabira – MG





"Quando Fernando Henrique Cardoso doou a Vale por R$ 3.199.974.496,00, ele veio a Minas Gerais pedir apoio dos políticos. Tinha muitos contras e garantiu que parte do dinheiro seria para duplicar a BR-381. 'Rodovia da Morte' de Belo Horizonte a Governador Valadares, áreas de influência da empresa, e a terceira faixa até Itabira-MG, onde nasceu a empresa. Vinte e seis anos se passaram e nada foi feito. Depois, o homem de nove dedos veio a Minas e garantiu para os eleitores de Minas Gerais que, se eleito, acabaria com a novela das BRs 381, 040, Anel Rodoviário e o metrô. Mais uma vez, os eleitores foram enganados. Nada foi feito. Sua sucessora, Dilma, fez as mesmas promessas e nada foi feito. Inclusive o PT prometeu duplicar a capacidade de refino da refinaria Gabriel Passos que hoje não abastece metade de Minas Gerais, segunda economia do país. Agora, iniciou-se a novela da construção do Rodoanel. Dois prefeitos palpitando, cada um quer mudar o trajeto. Daqui uns anos falarão que não tem mais o dinheiro da construção, como aconteceu com o dinheiro da duplicação da BR-381."