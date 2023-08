Revisão do sistema na nossa democracia

888

Rafael Moia Filho

Belo Horizonte





O nosso sistema democrático precisa ser revisto.O Centrão, que é composto por políticos de centro e de direita, nas eleições apoiaram o obtuso, agora querem cargos no governo. Entretanto indicam pessoas que não são qualificadas e com honestidade a toda prova. Quando, e se houver corrupção, estes serão os primeiros a atacar Lula e a esquerda. Assim, é preciso que este sistema de participação política e de alinhamento receba um tratamento diferente. Um presidente eleito não pode ficar refém do que não presta e depois ainda ser tachado de corrupto justamente porque foi obrigado em nome da governabilidade a ceder cargos a escória da direita. Experimente pesquisar nas grandes operações quais eram os partidos que faziam parte dos esquemas no Mensalão, Petrolão, Codevasf, MEC, etc. Veja nestes esquemas quem eram os políticos e os partidos aos quais representavam? O resto, é conversa fiada.