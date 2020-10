Risco de cair para a série C

Ivan Print

Itabira – MG





"Com esse futebol que dá sono, o time do Cruzeiro está a passos largos para a série C, que é o purgatório. Terá que jogar contra São Raimundo, Caburé, Reduzida Futebol Clube, Afogados e já podem treinar em campo cheio de buracos. Se reclamam do gramado da série B, o presidente não tem culpa, nem o treinador. A culpa é dos jogadores e alguns medalhões como Fábio e outros têm que ir para a reserva. Comentaristas do eixo do mal estão torcendo a favor do insucesso do Cruzeiro. Fluminense desceu à série C e voltou pela portas dos fundos à elite com ajuda da CBF, sem disputar a B e a C. Em tempo: não entendo como parte da imprensa de Minas dá tanta ênfase porque o Flamengo não conseguiu adiar o jogo contra o Palmeiras, sendo que a Caldense jogou com 11 titulares e três reservas pelo mesmo motivo."