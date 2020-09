Situação é crítica no Rio de Janeiro

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"O estado do Rio de Janeiro, apesar da dinheirama dos royalties do petróleo durante anos, está seriamente comprometido na área financeira e é, politicamente, um desastre, com muitos dos seus governadores envolvidos em casos de corrupção. Agora, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, apesar de indícios comprometedores, aliviou Marcelo Crivella de se submeter ao impeachment, num claro descaso à administração pública e conivência aos malfeitos. Assim, o que está ruim no Rio tende a piorar."