Cidadão questiona ações de Bolsonaro

Luiz Rapio

Rio de Janeiro





"Certamente, o presidente Bolsonaro não é o culpado pelas queimadas na Amazônia e no Pantanal. Ele apenas poderia ter feito muita coisa para diminuir o tamanho delas e a dimensão da repercussão negativa dessa tragédia ambiental, afetando a imagem do Brasil mundo afora e provocando a fuga de investimentos estrangeiros tão necessários. Mesma situação com relação à pandemia, que levou, tristemente, milhares de vidas de brasileiros. Ele não é o culpado pela entrada do vírus em nosso país, mas poderia ter feito muita coisa para reduzir a sua propagação. Nem, tampouco, pode ser muito criticado pela aproximação com o Centrão, já que, infelizmente, com os políticos que temos, essa é a única maneira de governar o Brasil, desde o tempo dos governos do PT, que oficializou a nefasta prática. Pode e deve, porém, ser responsabilizado pela não explicação do envolvimento de sua família nas rachadinhas, nos cheques suspeitos depositados em suas contas e outras coisas mais, que desmentem o seu discurso de candidato, de combater sem trégua a corrupção instalada em nosso país."