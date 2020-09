Ações para inclusão e valorização da leitura

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência disponibilizou, em formato on-line, obras literárias de grandes autores, entre esses Clarice Lispector e Francisco Marins, por exemplo, adaptadas de maneira que possam ser acessadas por pessoas com deficiência. O programa de leitura inclusiva, promovido pela secretaria, disponibilizou as obras em libras, com legenda, em vídeo, imagens e com leitura facilitada, audiodescrição, animação de imagens e tradução, tudo para que as obras possam ser acessadas por pessoas que possuem diferentes tipos de deficiência e a inclusão possa ser ainda maior. A ação é de grande importância e um exemplo que deveria ser seguido por outros órgãos, para que, assim, se possa alcançar cada vez mais pessoas. Contudo, a divulgação dessa ação ainda tem sido pouca e precisa receber mais destaque, uma vez que a inclusão é muito necessária."