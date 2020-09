Setembro Amarelo e prevenção ao suicídio

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"No mês de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo, as redes sociais se enchem de pessoas discutindo sobre o assunto e se oferecendo para ajudar pessoas com depressão e pensamentos suicidas. Contudo, tal atitude, apesar de ter um fundamento altruísta, precisa ser revista. É comum encontrar postagens de pessoas se colocando à disposição para conversar com qualquer um que se sinta mal e tenha pensamentos suicidas. Mas tal atitude é perigosa e não deve ser reforçada, uma vez que depressão e impulsos suicidas não devem ser tratados como um simples sentimento de tristeza, mas, sim, uma doença que precisa ser tratada por um psicólogo, profissional qualificado. É muito mais produtivo que as pessoas divulguem ações, como psicólogos que têm preço social, e incentivem que essas pessoas procurem ajuda profissional, uma vez que depressão é uma doença que tem tratamento e deve ser acompanhada por um psicólogo e não deve ser banalizada, como por vezes acaba acontecendo nessa época do ano."