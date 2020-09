Leitor defende operação Lava-Jato

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Incrível! O combate ao crime, à corrupção que deu certo alento aos brasileiros do bem, está sendo desmantelado, inexplicavelmente, pelos órgãos de ofício que deveriam apoiar, fomentar para crescer as ações contra o mal. Pessoas graúdas na área pública e empresarial mostram sua força, num claro atestado de que a corrupção tem raízes fortemente arraigadas, profundas. O bem que parecia crescer no combate à corrupção definha. É desoladora a situação. O VAR no combate ao crime é tendencioso, descompromissado com a honestidade e os bons costumes."