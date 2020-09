Religião, hipocrisia e a realidade do país

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"O caso da deputada Flordelis, investigada por estar envolvida no assassinato do marido, demonstra um fenômeno recorrente: a hipocrisia de pessoas que se dizem a favor da família, da moral e dos bons costumes e que se colocam como detentoras do poder de julgar outras pessoas. Flordelis lançava músicas gospel e sempre se colocava a favor dos valores tradicionais e do conservadorismo, sendo contra, por exemplo, fatos como o aborto da garota de 10 anos que engravidou após ser abusada durante anos pelo próprio tio. Mas a postura dela escondia uma mulher envolvida em crimes dos mais diferentes tipos. Casos como o da deputada Flordelis, de João de Deus e do Padre Robson, três personalidades que ficaram famosas na mídia e de três religiões diferentes, mas que acabaram sendo desmascarados por serem criminosos, demonstram que ser de uma religião e pregar determinados valores não prova a moral de ninguém, e não se deve dar a essas pessoas o poder de julgar outras, como por vezes fazem."