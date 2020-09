Elogio à iniciativa de deputada do Rio

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





"Os negros conquistaram uma grande vitória com a aprovação da distribuição proporcional de recursos às candidaturas negras do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. A medida foi uma iniciativa da deputada federal Benedita da Silva, eleita pelo estado do Rio de Janeiro. O racismo vem sendo, gradativamente, condenado no mundo todo. No Brasil, a escravidão permaneceu. Escondida, se propaga e se confirma em todas as mazelas sociais. Está na maioria das sentenças condenatórias da Justiça, nas prisões, no desemprego, nas mortes por doenças, assassinatos da polícia, informalidade, nas favelas, baixa renda, saneamento, universidades, cargos públicos, filas do SUS. A atividade parlamentar sempre foi feudo do branco, desde a monarquia. A iniciativa de Benedita da Silva representa verdadeira libertação à comunidade negra, pois é no front da política, com leis e direitos, que o racismo precisa ser derrotado, por negros e brancos."