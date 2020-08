Mudanças durante este período histórico

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"A COVID-19 mudou a vida das pessoas e isso é indiscutível. Os alunos não podem ir às escolas. Os turistas não podem viajar. Hotéis e restaurantes estão funcionando com capacidade limitada. As companhias aéreas estão enfrentando sérias dificuldades e nunca se viu tantas aeronaves paradas nos aeroportos, em todo o mundo. As compras pela internet dispararam, pois devemos evitar sair às ruas. Os grandes escritórios estão fechados. Cientistas e médicos estão desenvolvendo vacinas com o antivírus a toque de caixa. Os engarrafamentos diminuíram, pois o número de veículos circulando nas ruas caiu drasticamente. Os países estão enfrentando graves crises econômicas. Nunca se vendeu tantas máscaras e tanto álcool em toda a história. O estilo de vida que tínhamos em 2019 não será mais uma realidade. Os valores são outros e a necessidade de adaptação é iminente. O ser humano agora tem apenas uma alternativa: transformação."