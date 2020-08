Leitor critica grande número de partidos

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"A democracia é o melhor dos regimes, mas não sabemos administrá-la. Daí mais de 30 partidos, o que torna ingovernável o país. Três partidos são suficientes (esquerda, direita e centro). É fácil reduzir, drasticamente, o número de partidos sem sobrecarregar o TSE. Cada partido será responsável pelos seus candidatos e qualquer candidato ficha-suja ('rachid', condenado, Caixa 2, corrupção etc.), eleito ou não, será eliminado, sumariamente do partido, com o banimento de todos os seus componentes da vida política e pública. A essa nova postura podemos denominar de liberdade com responsabilidade. É a forma, sem delongas, de valorizar a honestidade, patriotismo, reduzir custos e ampliar os investimentos. É um contrassenso: quando bilhões são dispendidos, desperdiçados com dois fundos políticos, gastos à revelia, inclusive com advogados e passeios."