Pagamento instantâneo reflete no mercado

Bruno Boris

São Paulo

"A possibilidade de usar os pagamentos instantâneos (PIX), mecanismo que estará disponível em novembro de 2020 nos bancos e fintechs com mais de 500 mil contas ativas, conforme informação do Banco Central, trará rapidez e benefício para a população. Estará disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, algo que não ocorre com as formas tradicionais de transferência, como TED e DOC. Isso sem mencionar as limitações de valores. Com o PIX, a transferência de valores entre contas bancárias será muito mais rápida, ou melhor, instantânea, bem como o pagamento de contas e boletos. Para usar o PIX, o indivíduo precisa ter uma conta num banco, instituição de pagamento ou em uma fintech. Através de chaves de identificação, as pessoas poderão realizar transferências com o novo sistema. QRCodes serão utilizados a fim de dar segurança nas transações e fomentarão o comércio eletrônico, que comumente utiliza meios de pagamentos eletrônicos para fechar negócios. Segundo o especialista em direito do consumidor da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas, Bruno Boris, ‘certamente, haverá um maior dinamismo nas relações não apenas entre bancos, mas no mercado de consumo eletrônico, cada vez mais desenvolvido, especialmente em período de pandemia de COVID-19. Mais segurança e agilidade no comércio eletrônico’. Para o sucesso e ganhos dos clientes, cabe, agora, aos grandes bancos focarem no ganho de escala, apostando no barateamento de suas tarifas de serviços, nada competitivas se comparadas aos serviços gratuitos das fintechs."