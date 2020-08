Volta dos cinemas durante a pandemia

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"Festival de cinema reacendeu a discussão sobre a volta das salas de cinema no Brasil durante a pandemia. Com o intuito de ajudar esse mercado, que tem sofrido, como todos, com o fato de não poder funcionar devido à COVID-19, o festival De Volta Para o Cinema propõe o retorno do funcionamento de salas de cinema ao redor do Brasil a partir de setembro, com a exibição de filmes clássicos e novos. Com o número de casos de coronavírus ainda crescente e a pandemia fora de controle, promover uma ação desse tipo é inconsequência, uma vez que as salas de cinema são, como qualquer local fechado com aglomeração de pessoas, um potencial local de contaminação. É preciso que o governo não permita esse retorno e, no caso de ainda acontecer, pelo fato de já ter ficado claro o descaso do presidente e outros governantes com a pandemia, que as pessoas tenham consciência e não frequentem os cinemas até o fim da pandemia."