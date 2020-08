Cem mil morrem devido à COVID-19

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"Estamos vivendo um momento de grande preocupação. O que era uma simples ‘gripezinha’ já pôs mais de 100 mil no caixão. Muita gente embarcou na irresponsável consideração, ignorou o uso da máscara e não evitou a aglomeração. Muitos foram advertidos dos riscos que corriam, mas duvidavam do número de mortos e, às vezes, até sorriam. Tenhamos muito cuidado. A COVID-19 é assunto muito sério. É melhor passar um tempo isolado do que ir para o cemitério. Mais de 3 milhões de brasileiros já foram infectados e o que era uma ‘gripezinha’ deixa o mundo atordoado. Torçamos para que, em breve, possamos ser vacinados e que chegue o fim do cotovelo com cotovelo e volte o abraço acalorado."