Educação é a chave na luta contra o racismo

"O Brasil é um país racista. O racismo brasileiro, mantendo a mentalidade atual, vai perdurar eternamente. É de fácil solução. É só querer, mas o problema é que os nossos governantes não querem. Para acabar com o racismo, desnível social e possibilitar igual oportunidade a todos, basta plantar hoje a ‘semente do saber’, para colher os frutos décadas adiante. A educação é a chave do sucesso, solução de quase todos os problemas. Educação é o melhor investimento que um país pode fazer."