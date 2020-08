Privatização da gigante do petróleo brasileiro

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O ex-presidente do Brasil Getúlio Dornelles Vargas criou a Petrobras em 1953 com a campanha ‘O petróleo é nosso’. Vargas não podia imaginar que a maior empresa brasileira seria vítima de políticos e empresários corruptos durante décadas. Os cofres da Petrobras foram assaltados durante os governos de Juscelino, Jango Goulart, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. As demonstrações financeiras da companhia, emitidas após o término do segundo trimestre deste ano, são consternadoras. O prejuízo acumulado nos seis primeiros meses de 2020 é de R$ 51,23 bilhões. As receitas no mesmo período foram de R$ 169,83 bilhões, sendo que os gastos com insumos adquiridos de terceiros totalizaram R$ 106,62 bilhões. O fluxo de caixa registrou R$ 3,47 bilhões de sitos judiciais. Bolsonaro não vai privatizar a petroleira e os contribuintes brasileiros continuarão pagando esse ônus gigantesco ainda por muito tempo."