Desconstrução da Operação Lava-Jato

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"Peço mil desculpas a todos os políticos, empresários, e tantos outros brasileiros que, depois de investigados, foram condenados por corrupção pela Operação Lava-Jato. Eu errei. Todas as vezes que a imprensa anunciava uma prisão eu me emocionava e gritava: viva a Lava-Jato!. A minha alegria era desmedida por ver que havia chegado o momento de a Justiça valer para todos. Aquilo que todos os brasileiros de bem desejavam que acontecesse estava acontecendo: dilapidadores dos cofres públicos sendo encarcerados. Como eu me sentia bem por constatar que não era só ladrão de galinha que merecia cadeia. Eu elogiava o trabalho dos integrantes da Lava-Jato. Eu entendia que eles estavam lutando, diuturnamente, para acabar com a impunidade no nosso país. Eu sei que ninguém pode ser condenado inocentemente. Eu sei que a todos os senhores que pensaram que os cofres públicos eram cofres dos senhores e que podiam gastar recursos que deveriam ser gastos em benefício de toda a nossa nação foi dada a oportunidade de provar a inocência, mas não conseguiram. Hoje, por tudo que está sendo mostrado ao Brasil, os senhores corruptos não poderiam ser importunados. Vão em frente, senhores corruptos. O caminho está livre."