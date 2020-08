Críticas à atuação de Jair Bolsonaro

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

"O presidente da República, Jair Bolsonaro, sabe como ser desagradável. Bolsonaro foi eleito somente porque o povo não queria nenhum candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) ocupando a cadeira de chefe de Estado. Bolsonaro sempre foi antipático como deputado federal. Bolsonaro sempre foi abominável com as mulheres. Bolsonaro sempre foi complicado

em seus relacionamentos amorosos. Bolsonaro nunca fez nada

diferente de rude, ofensivo, indelicado, grosseiro, detestável e descortês. O povo elegeu essa figura e agora tem de aguentar. Ele fica defendendo os seus filhos, exatamente aqueles que não soube educar. A caneta BIC agora está nas mãos dele. Divirtam-se, eleitores!"