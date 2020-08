Dificuldades para o retorno às aulas

Eduardo Martins

Belo Horizonte

"As universidades públicas, após meses sem aula devido à pandemia do novo coronavírus, estão prestes a retomar as aulas em formato remoto. Muito foi discutido sobre como esse formato funcionaria, tanto com o corpo docente quanto com o discente, mas, ainda assim, restam muitas dúvidas a respeito de acessibilidade para alunos com deficiência; inclusão de alunos que não dispõem dos dispositivos necessários para acompanhar aulas on-line, ou mesmo de internet em alguns casos, além de como funcionarão as regras, distribuição de ponto, normas sobre trancamento, mudança de turma, entre outras. Contudo, é importante destacar que muitas universidades têm se empenhado para tornar esse formato de ensino o mais inclusivo e eficiente possível. A UFMG disponibilizou computadores para parte do corpo discente, além de rede de internet para pessoas que não a possuíam, e flexibilizou algumas normas para que os estudantes pudessem se adaptar da melhor maneira a esse novo normal. Em tempos como esse, é importante que as universidades pensem ainda mais nas diferentes realidades e necessidades específicas de cada aluno, possibilitando um retorno mais eficaz para todos."