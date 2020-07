Assinante faz análise sobre cenário global

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





"No centro de toda a crise mundial do capitalismo pós-pandemia está a competição com a China sobre ciência e tecnologia (IA, 5G, lives,outros serviços realizados de casa pelo isolamento social). Mudanças virão no trabalho, comércio, economia, Estado e poder. Os EstadosUnidos não aceitam o desenvolvimento e crescimento econômico e tecnológico da China. Está formada a guerra do século 21. Ultradireita é uma resposta neoliberal a essa situação. Quanto à pandemia do novo coronavírus, não está claro se corre por fora ou faz parte dessa trama. O Brasil do clube dos países vulneráveis precisa se preparar."