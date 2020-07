Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"O diretor do Museu Nacional no Rio de Janeiro, Alexandre Keller, pede maiores cuidados com os importantes acervos nacionais. Justo ele, diretor do Museu Nacional à época do incêndio, não cuidou adequadamente do que estava sob sua responsabilidade. Praticamente tudo virou cinzas."