Brasileiros mostram sua capacidade de ser antiético

Ivan Print

Itabira – MG





"Não entendo como pessoas que moram no exterior, funcionários públicos, artistas e milhares de outras pessoas que não têm direito conseguiram receber parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial. Quando envolve dinheiro, brasileiros são criativos em fraudes. Depois da reforma, já teve fraude na Previdência. Neste momento, no Brasil inteiro tem gente dando um jeito de receber as outras parcelas de R$ 600 e fraudar a Previdência. Sem contar a sonegação de impostos, que, quando é descoberta, a dívida já é impagável."