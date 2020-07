Assinante critica ação de empresários

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





"Um país comandado com empresários – só visam aos lucros – patrocinando lobistas a ocuparem os poderes da nação, fica impossível o povo ter, sempre, uma boa condição. Antigamente, por exemplo, ser bancário de paletó e gravata dava inveja a quantos os conheciam. Empregavam-se milhões de funcionários e os salários não geravam reclamação. Taxas e mais taxas, muitas delas ilegais, enchendo seus cofres na intenção, cada vez mais, de eleger seus ‘compadrios’. E os poucos funcionários das empresas ainda ganham mal. Se não criar um sistema para acabar com esse absurdo e ilegal comportamento dos empreendedores financeiros, os juros anuais acabarão com toda a população."