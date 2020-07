Leitor questiona atos do governo

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Chamar a COVID-19 de uma ‘gripezinha’ foi uma grande asneira de Jair Bolsonaro. Demitir dois médicos, ministros da Saúde, durante a pandemia, foi um absurdo. Insistir na ideia de ter um general de divisão do Exército Brasileiro como ministro da Saúde não passa de um despropósito do presidente. Ultimamente, Bolsonaro parou de defender a utilização de hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19, pois em nenhum lugar do mundo esse protocolo foi adotado. Se fosse tão fácil assim, países como a França, Inglaterra, Espanha, Itália e Estados Unidos teriam resolvido o problema e poupado milhares de vidas de seus doentes, contaminados pelo novo coronavírus. Quanta tolice ainda vamos escutar das autoridades?"